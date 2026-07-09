Ravenna Braida a tutto campo | Vogliamo fare sognare la città

Da sport.quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un rappresentante della squadra ha dichiarato di voler rendere felice la città, puntando a essere protagonisti. Ha aggiunto che l’obiettivo è vincere tutte le partite e che, con una buona preparazione e progetti solidi, i risultati arriveranno. Non sono stati fatti proclami, ma si è espresso il desiderio di competere con determinazione, sottolineando l’intenzione di ambire alla serie B.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Vogliamo essere protagonisti. Puntare alla serie B? Di sicuro giocheremo per vincere tutte le partite a cui prenderemo parte. Non facciamo proclami, ma, se ti prepari bene e hai dei progetti validi, i risultati arrivano". È un Ariedo Braida apparso in grande forma quello che ieri pomeriggio ha virtualmente tagliato il nastro di inaugurazione della stagione 2026-27. Alla presenza di tutto lo stato maggiore del club, ad esclusione del presidente Cipriani, l’ex ds del Milan di Berlusconi ha tenuto banco: "Veniamo da 2 stagioni positive e abbastanza buone. Il nostro compito, con poche chiacchiere, è quello di continuare a far sognare questa città e i suoi tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

ravenna braida a tutto campo vogliamo fare sognare la citt224
© Sport.quotidiano.net - Ravenna, Braida a tutto campo: "Vogliamo fare sognare la città"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gazzetta: "Ronaldinho riparte dal Ravenna in Serie C", ma Braida smentisce tutto. Ecco cosa sta succedendoSecondo la 'Gazzetta dello Sport', Ronaldinho avrebbe firmato un contratto con il Ravenna e si appresta a tornare in campo in Serie C.

Leggi anche: Braida: "Ronaldinho al Ravenna, grande colpo". Stanotte a New York la conferenza del brasiliano

Temi più discussi: In attesa di Ronaldinho parte la stagione del Ravenna. Braida dà la carica: L'obiettivo è vincere sempre; Braida: Ronaldinho a Ravenna porterà calcio, fantasia e voglia di innamorarsi; Calcio. Il Ravenna comincia la sua nuova stagione: tre nuovi acquisti e tanta voglia di essere ancora protagonista; Ravenna, Braida: Ronaldinho porta calcio, fantasia e voglia di innamorarsi.

ravenna braida a tuttoBraida: Ronaldinho a Ravenna porterà calcio, fantasia e voglia di innamorarsiA due giorni dal raduno di mercoledì a Glorie, i pezzi mancanti dal mosaico del nuovo Ravenna sono ovviamente ancora tanti, ma il lavoro della ... corriereromagna.it

Ronaldinho al Ravenna ma non giocherà, Braida: Ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di farlo…La notizia dell’ingaggio da parte del Ravenna Calcio del Gaucho Ronaldinho ha animato il mondo del calcio. Ma a spegnere entusiasmi e sogni ci ha pensato Ariedo Braida per quello che, comunque, ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web