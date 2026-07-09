Ravenna Braida a tutto campo | Vogliamo fare sognare la città

Un rappresentante della squadra ha dichiarato di voler rendere felice la città, puntando a essere protagonisti. Ha aggiunto che l’obiettivo è vincere tutte le partite e che, con una buona preparazione e progetti solidi, i risultati arriveranno. Non sono stati fatti proclami, ma si è espresso il desiderio di competere con determinazione, sottolineando l’intenzione di ambire alla serie B.

"Vogliamo essere protagonisti. Puntare alla serie B? Di sicuro giocheremo per vincere tutte le partite a cui prenderemo parte. Non facciamo proclami, ma, se ti prepari bene e hai dei progetti validi, i risultati arrivano". È un Ariedo Braida apparso in grande forma quello che ieri pomeriggio ha virtualmente tagliato il nastro di inaugurazione della stagione 2026-27. Alla presenza di tutto lo stato maggiore del club, ad esclusione del presidente Cipriani, l’ex ds del Milan di Berlusconi ha tenuto banco: "Veniamo da 2 stagioni positive e abbastanza buone. Il nostro compito, con poche chiacchiere, è quello di continuare a far sognare questa città e i suoi tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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