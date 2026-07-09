Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 9 luglio

Da juventusnews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha presentato una nuova offerta al Paris Saint-Germain per l’attaccante Kolo Muani. Nel frattempo, il difensore Solet è stato coinvolto in una trattativa con la società bianconera. La società continua a lavorare per portare l’attaccante francese a Torino, mentre non sono stati ancora annunciati dettagli sulla negoziazione. La situazione resta in evoluzione, con le parti che cercano un accordo.

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La Juventus non molla Kolo Muani: nuova offerta sul tavolo del Psg per riportare l’attaccante a Torino. Novità! Solet alla Juve, come è andata la sua stagione con l’Udinese? C’è un dato che giustifica l’interesse dei bianconeri Come cambierebbe la difesa della Juve con l’arrivo di Solet? Il difensore francese rivoluzionerebbe i bianconeri Solet è un giocatore da Juve? I pro e i contro in caso di acquisto del giocatore. E non ci sono solo aspetti positivi Okolo alla Juventus Next Gen: ufficiale il primo colpo di mercato dei bianconeri! Tutti i dettagli e le sue prime parole Juventus Women, primo contratto da professionista per Daria Rosso. Alessia Capelletti in prestito al Genoa Juventus Women, sorteggiato il calendario della Coppa Italia: esordio delle bianconere al secondo turno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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