Questo è il momento di indossare i gioielli da spiaggia per brillare anche in riva al mare

I gioielli da spiaggia sono diventati un complemento comune anche durante le uscite in riva al mare o a bordo piscina. Questi accessori, tradizionalmente associati all’abbigliamento urbano, vengono ora indossati per aggiungere un tocco di stile alle mise estive. La tendenza vede alcuni preferire pezzi semplici, mentre altri optano per dettagli più vistosi, anche se si tratta di bijoux. L’uso di questi accessori si sta diffondendo come parte di un look estivo più curato, anche in ambienti informali.

I gioielli non si indossano solo in città per dare risalto al look, ora si sfoggiano anche in spiaggia o a bordo piscina. Sì, hai letto bene, i bijoux possono fare la differenza nella tua mise da mare, perché è vero che less is more, ma è anche vero che ogni tanto uno strappo alla regola è concesso. Se poi consideriamo che collane, bracciali & co. vanno a dare un twist in più al tuo outfit perché rinunciarci? Ovviamente non stiamo parlando di gioielli preziosi, ma di alternative più economiche e pop che si sposano bene con lo spirito estivo quindi via libera a versioni colorate e fresche. Dato che selezionare i gioielli giusti e di tendenza... 🔗 Leggi su Dilei.it

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