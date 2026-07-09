Quanta crescita è sostenibile

Il Global Justice Report, studiato dal team di Thomas Piketty, ha ricevuto critiche e scetticismo. L’economista ha commentato che la reazione è stata quasi derisoria. Lo studio analizza la crescita economica e la distribuzione della ricchezza, ma ha incontrato resistenze. La discussione riguarda quanto aumento possa essere sostenibile senza aumentare le disuguaglianze. Piketty ha espresso sorpresa per l’accoglienza negativa, sottolineando che i dati sono oggettivi e basati su analisi approfondite.

Il celebre economista Thomas Piketty sembra non capacitarsi dello scetticismo, molto vicino alla derisione, con cui è stato accolto il Global justice report, lo studio del suo gruppo di lavoro. Per avere una crescita compatibile con l’ambiente e la vita sulla Terra, Piketty e il suo World inequality lab suggeriscono che i redditi pro capite a livello mondiale dovrebbero convergere sui sessantamila dollari (a parità di potere d’acquisto) entro il 2100. Il pil mondiale sarebbe il quadruplo di quello attuale e la crisi climatica tornerebbe sotto controllo. Certo, i paesi più ricchi dovrebbero accontentarsi di decenni di stagnazione o decrescita, ma alla fine starebbero tutti meglio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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