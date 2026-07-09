Quale partita sulla RAI oggi Mondiali calcio 2026 | orario giovedì 9 giugno canale streaming

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si gioca il primo quarto di finale dei Mondiali di calcio 2026, con la partita tra Francia e Marocco a Foxborough (Massachusetts). La sfida si svolge giovedì 9 giugno. La partita sarà trasmessa in diretta sulla RAI e disponibile anche in streaming. La fase a eliminazione diretta riprende dopo un giorno di pausa.

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Dopo una sola giornata di stop riparte quest’oggi la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di calcio 2026 con il primo quarto di finale, che vedrà protagoniste Francia e Marocco a Foxborough (Massachusetts). Quattro anni fa in Qatar questa sfida era andata in scena un turno più avanti, in semifinale, e fu vinta dai Bleus per 2-0 con gol di Theo Hernandez e Kolo Muani. Appuntamento fissato alle ore 22.00 italiane per un match che promette scintille, in cui le super star francesi Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé e Micheal Olise proveranno a sovrastare l’ostico collettivo marocchino guidato da Hakimi e Brahim Diaz. In palio un posto al penultimo atto della Coppa del Mondo contro la vincente del confronto tra Spagna e Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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