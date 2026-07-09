Premio Strega vince Michele Mari Le ultrà di Michela Murgia di sasso

Il premio Strega è stato assegnato a Michele Mari, che ha battuto le altre candidate nonostante le polemiche. Le controversie riguardavano alcune frasi attribuite all'autore in una conversazione privata, poi diffuse da una fonte anonima. Le dichiarazioni contestate si riferivano a Michela Murgia e sono state considerate offensive. Mari ha ottenuto il riconoscimento senza che le polemiche influenzassero la decisione della giuria.

Alla fine il premio Strega lo ha vinto il favorito Michele Mari, andando oltre le polemiche (per molti, pretestuose) che lo hanno travolto per delle sue presunte frasi carpite in una conversazione privata e fatte arrivare alla stampa da una manina misteriosa, su Michela Murgia, "violenta perché brutta". Parole che Mari aveva subito smentito, ma non era bastato a preservarlo dalla gogna della sinistra salottiera e delle femministe talebane, vestali del ricordo della grande scrittrice sarda morta nell'agosto del 2023. Per quelle parole, qualcuno aveva avanzato l'ipotesi di escludere il 71enne dalla cinquina dei finalisti. Ma il libro del milanese Mari è stato più forte di veleni, accuse e recriminazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Premio Strega 2026, vince Michele Mari con il romanzo I convitati di pietra

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