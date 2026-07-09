Lo scrittore ha rivolto insulti a un’altra autrice durante la cerimonia di premiazione, mentre un altro autore ha difeso un’amica coinvolta nelle polemiche. La giuria del Premio Strega ha deciso comunque di premiare un’altra scrittrice, ignorando le polemiche. La vincitrice ha ricevuto il premio, mentre le discussioni tra gli autori sono continuate senza influenzare la decisione ufficiale. La polemica non ha modificato il risultato finale.

Le offese a Murgia dello scrittore e la difesa dell’amica che hanno tenuto banco non hanno spostato il giudizio della giuria. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Premio Strega. Mari vince e Ciabatti paga le polemiche

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Michele Mari vince il Premio Strega

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