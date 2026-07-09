Il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, è stato accolto nel Patriarcato di Venezia. Durante la visita, ha affermato che da Venezia, città conosciuta a livello internazionale, si può inviare un messaggio più forte di pace per la Terrasanta. La sua presenza si è svolta tra incontri e visite, tra cui una tappa a Jesolo.

VENEZIA - «Da Venezia, città della cultura e vetrina internazionale, può levarsi più forte il grido di pace per la Terrasanta». A dirlo è il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ieri e oggi in visita al Patriarcato di Venezia, con tappa anche a Jesolo. È stata l’occasione per portare testimonianza di cosa stia accadendo nella Striscia di Gaza messa in ginocchio dalla guerra. «Nonostante il cessate il fuoco la situazione resta di estrema gravità dal punto di vista umanitario – ha detto Pizzaballa, accolto a San Marco dal patriarca Francesco Moraglia –. Il 7 ottobre 2023 è stato un trauma profondo nella società israeliana e la reazione è stata molto dura. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Pizzaballa accolto a San Marco dal patriarca Moraglia: «A Gaza hanno perso tutto. Da Venezia può levarsi più forte il grido di pace»

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