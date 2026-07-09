Pier Silvio Berlusconi ha commentato la decisione di Milo Infante di lasciare la conduzione di un programma televisivo, definendola una mossa coraggiosa. Ha inoltre espresso favore per un possibile ritorno di Amadeus in televisione. Durante un incontro con la stampa, l’amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope ha presentato le novità dei palinsesti Mediaset, sottolineando l’attenzione dell’azienda all’Europa e affermando di sostenere il governo, pur rappresentando tutte le voci.

L'amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope nel tradizionale incontro con la stampa annuncia le novità dei palinsesti Mediaset e punta sull’Europa: “Sono con Meloni ma rappresentiamo tutte le voci”. Fiero del successo di Gerry Scotti. “Mi piace De Martino. Non è affar nostro dove andrà a lavorare Barbara D’Urso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Pier Silvio Berlusconi: “Milo Infante mossa coraggiosa. Favorevole a un ritorno di Amadeus”

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Io non sono Selvaggia Lucarelli e spiego un paio di conseguenze a Mediaset

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