Un incidente ha coinvolto Pier Silvio Berlusconi, che ha dichiarato di aver capito solo dopo lo schianto di essere stato vicino a un grave pericolo. In un primo momento, ha detto di aver vissuto una fase di inconsapevolezza, senza rendersi conto immediatamente della gravità della situazione. Solo in seguito ha iniziato a riflettere sui dettagli dell’accaduto e sui rischi corsi durante l’incidente.

Milano, 9 luglio 2026 – Una prima fase quasi di inconsapevolezza del pericolo scampato. Solo successivamente è arrivato il momento di razionalizzare e capire i reali contorni dell’accaduto. Pier Silvio Berlusconi, in sede di presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva di Mediaset, è tornato sull’incidente di cui è stato vittima poco meno di un mese fa. Pochi i ricordi dell’accaduto. Grande, d’altra parte, la riconoscenza per quel che il destino gli ha riservato, salvandolo da guai ben più seri. Le riflessioni. " Al momento dell'incidente non mi sono spaventato più di tanto. Pensavo addirittura di non essermi fatto niente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pier Silvio Berlusconi e l’incidente: “Solo dopo lo schianto ho capito che potevo essere dall’altra parte”

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Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo lo schianto: Poteva essere una tragedia

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