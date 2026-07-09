Pier Silvio Berlusconi e l’incidente | Solo dopo lo schianto ho capito che potevo essere dall’altra parte
Un incidente ha coinvolto Pier Silvio Berlusconi, che ha dichiarato di aver capito solo dopo lo schianto di essere stato vicino a un grave pericolo. In un primo momento, ha detto di aver vissuto una fase di inconsapevolezza, senza rendersi conto immediatamente della gravità della situazione. Solo in seguito ha iniziato a riflettere sui dettagli dell’accaduto e sui rischi corsi durante l’incidente.
Milano, 9 luglio 2026 – Una prima fase quasi di inconsapevolezza del pericolo scampato. Solo successivamente è arrivato il momento di razionalizzare e capire i reali contorni dell’accaduto. Pier Silvio Berlusconi, in sede di presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva di Mediaset, è tornato sull’incidente di cui è stato vittima poco meno di un mese fa. Pochi i ricordi dell’accaduto. Grande, d’altra parte, la riconoscenza per quel che il destino gli ha riservato, salvandolo da guai ben più seri. Le riflessioni. " Al momento dell'incidente non mi sono spaventato più di tanto. Pensavo addirittura di non essermi fatto niente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo lo schianto: Poteva essere una tragedia
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