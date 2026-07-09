I vicini hanno fermato un uomo che aveva colpito la moglie con un cavo elettrico e l’aveva colpita con un bicchiere. La donna è uscita dall’appartamento, ma la lite è proseguita in strada. Un automobilista ha soccorso la donna, che ha riportato ferite. L’uomo è stato arrestato sul posto.

Lancia un bicchiere contro la moglie e la colpisce con un cavo elettrico. Poi la donna scappa dall’appartamento. La lite, però, continua in strada dove lei viene soccorsa da un automobilista. Intanto, arriva il marito che la afferra per un polso. Per fermare l’uomo intervengono anche i vicini di casa, fino all’arrivo dei carabinieri. I militari, infine, arrestano il marito per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. È accaduto nei giorni scorsi in via Bologna: un 35enne è finito in manette. L’intervento dei militari è partito doppo la richiesta di aiuto al 112 per una violenta lite in via Bologna tra un uomo e una donna. Giunti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchia la moglie con un cavo. Viene fermato dai vicini: arrestato

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