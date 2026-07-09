Nella quinta tappa del Tour de France, Olav Kooij, dell’Decathlon CMA CGM Team, ha vinto la volata finale, battendo Max Kanter della XDS Astana Team e Tim Merlier della Soudal Quick-Step. Il ciclista olandese ha commentato di aspettarsi la vittoria, ma non è andata così. Philipsen, che si è piazzato quinto, ha dichiarato di aver sperato di vincere, ma non è riuscito a conquistare il successo.

Nella quinta tappa del Tour de France l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team si aggiudica il successo davanti al tedesco Max Kanter della XDS Astana Team e al belga Tim Merlier della Soudal Quick-Step. Uno dei grandi delusi di giornata è il belga Jasper Philipsen. Il velocista della Alpecin-Premier Tech quinto al traguardo ha analizzato la sua prestazione nel post gara. Il commento di un risultato che si pone al di sotto delle attese della vigilia: “Mi aspettavo di vincere e non voglio dire di essermi limitato a provare, ma non è andata così. Abbiamo dato tutto, ma semplicemente non avevo le gambe”, ha dichiarato il belga. L’analisi della volata di come si è sviluppata la volata di gruppo: “Si possono sempre cercare delle scuse, ma l’arrivo è stato davvero velocissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Philipsen, quinto nella prima volata: “Mi aspettavo la vittoria, ma non è andata così”

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