philip morris revocato lo stato di agitazione

L’accordo tra sindacati e direzione aziendale ha revocato lo stato di agitazione alla Philip Morris di Valsamoggia. La vertenza, durata poco, ha coinvolto le maestranze del polo tecnologico di Ponte Samoggia e ha visto l’intervento delle istituzioni locali e regionali.

Siglato l’accordo tra sindacati e direzione aziendale della Philip Morris di Valsamoggia. Si chiude una vertenza lampo e infuocata, che ha tenuto con il fiato sospeso le maestranze del polo super tecnologico di Ponte Samoggia, e che ha coinvolto le istituzioni a tutti i i livelli, dal Comune alla Regione Emilia Romagna. Cantano vittoria i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil), sottoposti a trattative serrate pur di portare a casa un risultato valido. "È un accordo vincolante sui cinque punti della piattaforma sindacale. Un’intesa che ’Fa 100!’", esultano i sindacati nel loro comunicato steso al termine di cinque ore di limature sui nodi fondamentali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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