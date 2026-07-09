Il testo invita a riflettere sull'importanza di conoscere e comprendere le proprie capacità, sottolineando che questa consapevolezza può rafforzare il proprio magnetismo e carisma. Si suggerisce che questa fase di introspezione sia fondamentale per sviluppare meglio le proprie qualità personali. Non vengono forniti dettagli specifici su argomenti o contesti, ma si evidenzia l'importanza di una riflessione profonda come strumento di crescita.

Compiti a casa: immagina che io ti dica: “Insegnami le cose più importanti che sai”. Sei entrato in una fase in cui il tuo magnetismo e il tuo carisma potranno crescere se rifletterai a fondo su ciò che è più importante. Cercare nuovi maestri e lezioni attirerà nella tua orbita occasioni fortunate e buone influenze. Ogni intuizione affinerà il tuo fascino e ogni slancio di curiosità accrescerà la tua luce. Sii sensuale e intelligente. Le energie cosmiche giocheranno a tuo favore mentre intreccerai il tuo inconscio e il tuo intelletto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Pesci luglio 2026

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È rimasto in una bottiglia di plastica per due mesi il granchio della specie Portunus sanguinolentus, trovato nella sua prigione al largo del Giappone. Vi è entrato da piccolo, nutrendosi di pesci e alghe trasportati dall'acqua. @HiroshimaUnivEn - X x.com

Perché i vegetariani spesso mangiano pesci? reddit