Un telefono è stato ritrovato dopo averci passato 11 minuti in mare, ancora acceso e con la videocamera attiva. Il dispositivo ha registrato un video del fondale marino, diventato virale online. Il proprietario ha recuperato il telefono in breve tempo, senza danni evidenti. La registrazione mostra le immagini del fondale, catturate prima di essere recuperato. Nessuna informazione è stata fornita sul metodo di recupero o sulle condizioni del dispositivo.

C’è chi perde il telefono in mare e passa il resto della vacanza a maledire la distrazione. E poi c’è chi lo ritrova undici minuti dopo, perfettamente funzionante, con in memoria un documentario improvvisato sul fondale marino. È la storia, diventata virale sui social, di Liel Farhat, che durante una gita in barca al largo della costa di Atene, in Grecia, ha visto il suo iPhone 16 Pro scivolare accidentalmente in acqua. Il telefono era stato appoggiato per scattare una fotografia, ma un attimo di distrazione è bastato perché finisse oltre la rete dello yacht, precipitando a circa quattro metri di profondità. Una scena che, nella maggior parte dei casi, segnerebbe la fine del dispositivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Perde l’iPhone in mare, lo ritrova 11 minuti dopo ancora acceso e con la videocamera che sta riprendendo tutto: il video dal fondale marino è virale

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