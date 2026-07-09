Pensioni italiani lasciano il lavoro sempre più anziani | divario del 34% tra uomini e donne
In Italia, l’età media di chi lascia il lavoro è in aumento, con un divario del 34% tra uomini e donne. I dati del XXV Rapporto annuale dell’Inps mostrano che i lavoratori continuano a lavorare più a lungo, con un’uscita dal mercato del lavoro che si sposta in avanti. Il mercato del lavoro presenta un invecchiamento generale e differenze significative tra i generi.
In Italia si lavora sempre più a lungo e l’uscita effettiva dal mercato del lavoro tende a spostarsi in avanti. Il fenomeno emerge anche dai dati del XXV Rapporto annuale dell’Inps, che fotografa un mercato del lavoro caratterizzato da un progressivo invecchiamento degli occupati e da forti differenze tra uomini e donne. I dati segnalano una permanenza più lunga al lavoro, soprattutto tra le fasce più mature. Il tema riguarda da vicino anche le pensioni. Carriere più lunghe non sempre corrispondono a pensioni più alte e le donne risultano più penalizzate: gli assegni pensionistici femminili sono mediamente inferiori del 34% rispetto a quelli degli uomini. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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