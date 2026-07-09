Patrizia Zylka chi è la tentatrice di Temptation Island 2026?

Da novella2000.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella terza puntata di “Temptation Island 2026”, il falò anticipato tra Sara e Gabriele ha attirato l’attenzione. Gabriele aveva incontrato una tentatrice, Patrizia Zylka, che ha suscitato interesse tra i partecipanti. Patrizia Zylka è una delle donne coinvolte nel programma, nota per il suo ruolo di tentatrice. La trasmissione continua a mostrare le dinamiche tra i protagonisti e le tentazioni che si presentano durante il percorso.

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Continua il viaggio nei sentimenti. “Temptation Island 2026" è giunto già alla terza puntata, che ha visto il falò anticipato di Sara e Gabriele. Ma, a proposito di quest’ultimo, chi è la tentatrice che aveva attirato la sua attenzione? Conosciamo meglio Patrizia Zylka. Patrizia Zylka è una delle tentatrici dell’edizione 2026 di “Temptation Island“, il reality dei sentimenti che ogni estate tiene compagnia agli italiani, tra emozioni e plot twist. Patrizia, come ricorderete, ha subito attirato le attenzioni di uno dei fidanzati, ovvero Gabriele ma, prima di approfondire l’argomento, cerchiamo di conoscere meglio la giovane tentatrice. Patrizia Zylka è nata nel 1996, è originaria della Calabria, terra che però ha lasciato presto per inseguire i suoi sogni a Milano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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