Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Da calcionews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, stasera e domani saranno trasmesse in diretta televisiva diverse partite di calcio. Le partite dei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions League e Europa League saranno visibili su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. La programmazione include incontri di vari campionati stranieri, con copertura su più piattaforme. Le partite saranno trasmesse in diretta su canali e servizi streaming dedicati.

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Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Mondiali 2026, Champions League in TV, Europa League, Conference League e Mondiale per club, ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali, i campionati giovanili e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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