parte il navetto per punta sud da via baroncelli ai campeggi

Da domani fino al 30 agosto sarà attiva la linea 67 del Navetto Mare, che collega il parcheggio scambiatore di Punta Marina, in via Baroncelli, con via della Fontana e via dei Campeggi. La linea sarà operativa per l’intera stagione estiva, facilitando gli spostamenti tra il parcheggio e le aree dei campeggi e della spiaggia. La nuova tratta mira a migliorare i collegamenti per i turisti e i residenti nella zona.

Da domani fino al 30 agosto sarà attiva la nuova linea 67 del Navetto Mare, che collegherà il parcheggio scambiatore di Punta Marina, in via Baroncelli, con via della Fontana e via dei Campeggi. La nuova linea sarà gratuita e garantirà una corsa ogni 20 minuti. Per consentire il servizio è stata realizzata una rotonda provvisoria in via dei Campeggi, che permetterà all’autobus di effettuare la manovra di inversione. La nuova linea consentirà di servire tutti gli stabilimenti balneari della parte sud di Punta Marina Terme, che fino ad oggi non erano mai stati raggiunti dal servizio. La parte nord del litorale continuerà invece a essere collegata dal Navetto Mare già attivo, con partenza dal parcheggio scambiatore di via Trieste e fermate lungo viale Colombo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Parte il Navetto per Punta Sud. Da via Baroncelli ai campeggiLa nuova linea 67 collega lo scambiatore dietro all’area del campo sportivo fino a tutti gli stabilimenti balneari di via della Fontana; passa ogni 20 minuti . ilrestodelcarlino.it