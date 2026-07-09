Parco Riviera di Ulisse estate tra kayak bici e laboratori | gli eventi da non perdere a luglio

Il Parco Riviera di Ulisse ha registrato un aumento di partecipanti alle attività estive, che includono kayak, escursioni in bicicletta e laboratori. Le iniziative si svolgono nelle aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga, coinvolgendo sia cittadini che turisti. La partecipazione continua a crescere nelle prime settimane della stagione.

Gaeta, 9 luglio 2026 – Prosegue con una partecipazione crescente il calendario estivo promosso dall’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, che in queste prime settimane dell’estate ha già visto decine e decine di cittadini e turisti prendere parte alle iniziative organizzate nelle aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga. Un programma pensato per valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio attraverso esperienze capaci di coinvolgere pubblici di ogni età: dalle escursioni sportive ai laboratori didattici per bambini, passando per le attività in mare e gli appuntamenti dedicati alle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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