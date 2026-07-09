Francesco Di Fulvio ha lasciato la Pro Recco dopo dodici anni. Durante il suo periodo nel club ha vinto dieci scudetti, dieci coppe Italia, quattro Champions League, quattro supercoppe europee e un Euro Cup, per un totale di 29 trofei. L’atleta ha annunciato il trasferimento in Spagna per una nuova esperienza professionale.

Si interrompe dopo dodici anni la permanenza di Francesco Di Fulvio alla Pro Recco, con cui ha vinto 10 Scudetti, 10 Coppe Italia, 4 Champions League, 4 Supercoppe Europee e 1 Euro Cup per un totale di 29 trofei. Il pallanuotista pescarese classe 1993, capitano dei biancocelesti nelle ultime due stagioni, lascia l’Italia per tuffarsi in una nuova avventura e a partire dalla prossima stagione giocherà con la calottina del Barceloneta campione d’Europa. “ Sto provando un mix di sentimenti, sono stati dodici anni pieni di emozioni, tantissime gioie, ma anche sconfitte dolorose. Sono arrivato nel 2014 e cresciuto insieme alla società che negli... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Francesco Di Fulvio lascia la Pro Recco dopo 12 anni: nuova avventura in Spagna per l’azzurro

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