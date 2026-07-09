Oroscopo weekend sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno

Nel weekend del 11 e 12 luglio 2026, i segni più fortunati sono Toro, Leone e Scorpione. Per i Toro, si segnalano opportunità sul fronte lavorativo, mentre i Leone potrebbero ricevere buone notizie in amore. Lo Scorpione può aspettarsi favori nella sfera finanziaria. Gli altri segni, invece, non evidenziano eventi particolarmente rilevanti. Le previsioni indicano un fine settimana caratterizzato da alcune chance di fortuna e miglioramenti in ambito sentimentale e professionale.

Scopri l’oroscopo del weekend 11 e 12 luglio 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni e la classifica dei segni. Indice.. Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 11-12 luglio 2026. FAQ Oroscopo weekend 11-12 luglio 2026. Conclusione Oroscopo Weekend 11-12 Luglio 2026. Oroscopo weekend 11 – 12 luglio 2026. Ecco l’ oroscopo del weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 per tutti i segni zodiacali. Il weekend del cambio di registro e del cazimi imminente — quello che porta due qualità profondamente diverse in sequenza e si chiude con il flash di chiarezza comunicativa più definitivo del ciclo del retrogrado nella notte tra domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Oroscopo del Weekend di Venerdì Sabato e Domenica 10 11 12 Luglio 2026

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