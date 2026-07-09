Il 9 luglio 2026, le previsioni di Paolo Fox si rivolgono a sei segni zodiacali: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Le previsioni indicano le tendenze generali per la giornata senza approfondimenti su eventi specifici o motivazioni. L’oroscopo di Fox viene consultato quotidianamente da molti italiani, considerato un punto di riferimento nel settore dell’astrologia. Non sono riportati dettagli su influenze planetarie o aspetti astrali particolari.

Oroscopo Paolo Fox oggi Giovedì 9 luglio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 9 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, Venere porta armonia e desiderio di serenità. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 9 luglio 2026

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Lunedi 27 Aprile 2026

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