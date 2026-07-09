Oroscopo oggi giovedì 9 luglio 2026 di Ginny | Toro e Leone fanno shopping compulsivo

Oggi, giovedì 9 luglio 2026, Venere entra nel segno del Leone, portando un aumento dell'interesse per il lusso e i piaceri. La Luna in Toro rafforza questa tendenza, portando alcune persone a fare acquisti compulsivi. Non sono segnalate altre azioni o eventi legati a questa configurazione astrologica.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 9 luglio 2026, Venere passa nel vizioso segno del Leone, rendendo il lusso e i piaceri qualcosa di irresistibile. E la Luna in Toro è d'accordo. Occhio a non esagerare! Il segno fortunato è il Toro, il segno sfortunato è lo Scorpione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Oroscopo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oroscopo di oggi, giovedì 9 luglio 2026: tutti i 12 segni zodiacali

Notizie e thread social correlati

Oroscopo giovedì 28 maggio 2026 di Ginny: Scorpione e Toro fanno scintilleGiovedì 28 maggio 2026, l’opposizione tra la Luna in Scorpione e Marte in Toro genera energie emotive molto intense.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 2 luglio 2026L'appuntamento di oggi riguarda le previsioni astrologiche per sei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Temi più discussi: Oroscopo di oggi, giovedì 9 luglio 2026; Oroscopo di giovedì 9 luglio 2026: le previsioni in amore, lavoro e salute; Oroscopo di giovedì 9 luglio: un'ottima giornata per Ariete e Gemelli; L'oroscopo di giovedì 9 luglio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani.

Oroscopo giovedì 9 luglio 2026 di Ginny: Toro e Leone fanno shopping compulsivoNell'oroscopo di giovedì 9 luglio 2026 Venere passa nel vizioso segno del Leone, rendendo il lusso e i piaceri qualcosa di irresistibile ... fanpage.it

Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 9 luglio: tutti i segniLe Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i ... iltempo.it

#Oroscopo di Paolo Fox di oggi [GIORNOSETTIMANA] #[GIORNOMESE], le previsioni segno per segno x.com