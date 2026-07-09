Nuovo aggiornamento DigComp 3.0 | le novità del quadro europeo per il digitale
Il quadro europeo DigComp 3.0 ha subito una revisione che modifica i descrittori delle competenze digitali. Tra le novità principali, l’inclusione dell’intelligenza artificiale come competenza trasversale. La versione aggiornata definisce nuovi standard per la certificazione delle abilità informatiche, puntando a riflettere le evoluzioni tecnologiche recenti.
Il nuovo aggiornamento del framework europeo ridefinisce gli standard per la certificazione delle abilità informatiche. Il DigComp 3.0 si distingue per una profonda revisione dei descrittori e per l'inserimento dell'intelligenza artificiale come competenza ormai trasversale. L'obiettivo del documento è facilitare l'applicazione pratica attraverso risorse open-linked e definizioni aggiornate, offrendo una mappatura chiara e utilizzabile da cittadini, lavoratori e formatori.Le modifiche strutturali e i livelli di padronanzaSebbene l'architettura generale del Quadro rimanga invariata, l'aggiornamento introduce revisioni significative per rispondere alle esigenze attuali del mercato del lavoro e della società. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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