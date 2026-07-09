Nuovo aggiornamento DigComp 3.0 | le novità del quadro europeo per il digitale

Da scuolalink.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il quadro europeo DigComp 3.0 ha subito una revisione che modifica i descrittori delle competenze digitali. Tra le novità principali, l’inclusione dell’intelligenza artificiale come competenza trasversale. La versione aggiornata definisce nuovi standard per la certificazione delle abilità informatiche, puntando a riflettere le evoluzioni tecnologiche recenti.

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Il nuovo aggiornamento del framework europeo ridefinisce gli standard per la certificazione delle abilità informatiche. Il DigComp 3.0 si distingue per una profonda revisione dei descrittori e per l'inserimento dell'intelligenza artificiale come competenza ormai trasversale. L'obiettivo del documento è facilitare l'applicazione pratica attraverso risorse open-linked e definizioni aggiornate, offrendo una mappatura chiara e utilizzabile da cittadini, lavoratori e formatori.Le modifiche strutturali e i livelli di padronanzaSebbene l'architettura generale del Quadro rimanga invariata, l'aggiornamento introduce revisioni significative per rispondere alle esigenze attuali del mercato del lavoro e della società. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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