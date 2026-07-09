Ferrovie dello Stato ha annunciato l’attivazione di due nuovi collegamenti Frecciarossa da e per Taranto. Il movimento “Per Taranto” ha commentato positivamente questa decisione, definendola un passo avanti per i collegamenti ferroviari della città. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di rendere questi collegamenti permanenti. La proposta mira a garantire un servizio più stabile e continuativo, migliorando così le connessioni tra Taranto e altre città italiane.

Tarantini Time Quotidiano Il movimento “Per Taranto” esprime soddisfazione per la decisione di Ferrovie dello Stato di attivare due nuovi collegamenti Frecciarossa da e per Taranto, ritenendo il provvedimento un importante passo avanti per il miglioramento dei collegamenti ferroviari della città. Secondo il coordinatore provinciale Nicola Spinelli, l’incremento dell’offerta rappresenta un risultato significativo, anche alla luce delle numerose richieste avanzate negli ultimi anni per rafforzare le infrastrutture e la mobilità del territorio ionico. Pur valutando positivamente la scelta, il movimento sottolinea come il potenziamento non debba essere legato esclusivamente alle esigenze dei Giochi del Mediterraneo, ma trasformarsi in una misura strutturale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Nuovi Frecciarossa per Taranto, “Per Taranto”: “Un passo avanti, ma diventino collegamenti permanenti”

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