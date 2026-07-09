Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 webinar

Sono stati annunciati tre webinar dedicati al primo ciclo scolastico, incentrati sulla progettazione del curricolo per il 2026. L'iniziativa non si limiterà a illustrare i testi normativi, ma offrirà strumenti pratici per tradurre le Indicazioni in scelte curricolari chiare, condivise e sostenibili. L'obiettivo è fornire un metodo concreto per affrontare la pianificazione didattica, facilitando l'applicazione delle indicazioni a livello pratico e operativo.

Il percorso non si limiterà a una presentazione normativa del documento, ma proporrà una chiave di lavoro concreta: trasformare le Indicazioni in scelte curricolari sostenibili, leggibili e condivise. Saranno approfonditi i temi delle conoscenze essenziali, dei nuclei fondanti, della verticalità, della valutazione, della collegialità professionale, dell’integrazione del digitale, dell’intelligenza artificiale, delle STEM e della cittadinanza attiva. I tre incontri avranno un taglio teorico-operativo: ogni lezione alternerà inquadramento culturale, esempi, criteri di progettazione e strumenti di lavoro utilizzabili nelle scuole. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nuove Indicazioni per il curricolo nel Primo ciclo 2025

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