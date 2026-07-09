In Italia, l’Adorazione eucaristica sta attirando sempre più giovani, portando a un aumento di partecipanti nelle chiese del paese. Il fenomeno si registra in diverse regioni, con molti giovani che tornano a frequentare le messe e a partecipare alle pratiche di adorazione. L’interesse per questa forma di devozione si manifesta come una tendenza crescente tra i giovani, che trovano nella pratica spirituale un modo per connettersi e condividere un’esperienza di fede.

Un fenomeno in crescita in molte parti d’Italia, sono proprio loro, i giovani, che stanno ritornando in chiesa, animati da uno spirito nuovo, particolarmente attratti dall’Adorazione eucaristica. Da qualche anno, i giovani stanno tornando a ripopolare le parrocchie, grazie ad una serie di iniziative che le singole Diocesi stanno mettendo in atto, aiutate anche dalle attività delle parrocchie. C’è una realtà che ha particolarmente attirato la nostra attenzione e che sta diventando importante quanto popolosa anche del punto di vista social. Vediamo di cosa si tratta. Spesso si pensa che le nuove generazioni vogliano stare lontane dalla Chiesa.... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Nuova tendenza: l’Adorazione eucaristica sta conquistando migliaia di giovani

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ADORAZIONE EUCARISTICA – Confida in Me | Gocce di Luce

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