L’anticiclone africano sta causando un rapido peggioramento della qualità dell’aria in Italia, oltre alle alte temperature, specialmente nelle aree del Centro-Nord. La combinazione di condizioni climatiche e inquinamento atmosferico contribuisce a un aumento delle concentrazioni di sostanze nocive nell’aria. Questo fenomeno si verifica in modo più evidente rispetto a quanto avviene in altre stagioni, rendendo più difficile la situazione sanitaria e ambientale.

Il caldo record è soltanto una parte del problema. Mentre l’Italia continua a fare i conti con temperature elevate, soprattutto al Centro-Nord, c’è un altro fenomeno meno evidente ma altrettanto preoccupante: il rapido peggioramento della qualità dell’aria. La mappa europea dell’EAQI ( European Air Quality Index ) mostra chiaramente come gran parte della Pianura Padana sia oggi interessata da livelli di qualità dell’aria scarsi o molto scarsi, con estese aree in rosso e viola, mentre condizioni peggiori del normale interessano anche altre zone della penisola. Non si tratta di una coincidenza. Dietro questo scenario c’è anche l’azione dell’... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Non è solo il caldo: l’anticiclone africano peggiora anche la qualità dell’aria in Italia

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Il caldo più intenso resta a ovest. L’Italia, per ora, viene solo sfiorata. Questa carta mostra l’EFI ECMWF (modello previsionale europeo), cioè l’Extreme Forecast Index, un indice che non indica direttamente i gradi previsti, ma quanto una previsione si discosta x.com

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