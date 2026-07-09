‘Nero a metà’ è il nuovo speciale di Piazzapulita sul Governo Meloni
Questa sera, su La7, va in onda uno speciale di Piazzapulita intitolato “Nero a metà”. Corrado Formigli conduce una puntata dedicata all’ultimo anno di governo sotto la presidenza Meloni. La trasmissione si concentra sugli eventi e le decisioni politiche più recenti, offrendo un’analisi dettagliata di quanto accaduto nel corso dell’ultimo anno. La puntata va in onda in prima serata.
Corrado Formigli torna anche questo giovedì, in prima serata su La7, con un nuovo speciale di Piazzapulita, dal titolo Nero a metà, dedicato all’ultimo anno della presidenza Meloni. Anticipazioni del 9 luglio 2026. Dopo il trionfo elettorale del 2022 e i primi anni di promesse, l’ultimo è stato, per Giorgia Meloni, l’anno dei bilanci e delle sfide più complesse. In questa puntata speciale di Piazzapulita, la squadra di Corrado Formigli ripercorrerà, attraverso diversi reportage, l’ anno più difficile: quello delle tensioni internazionali, della rottura con Trump, delle ombre nere che si allungano sul Governo, dell’ emergere del generale Vannacci e della cocente sconfitta al referendum costituzionale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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