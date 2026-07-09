Corrado Formigli torna anche questo giovedì, in prima serata su La7, con un nuovo speciale di Piazzapulita, dal titolo Nero a metà, dedicato all’ultimo anno della presidenza Meloni. Anticipazioni del 9 luglio 2026. Dopo il trionfo elettorale del 2022 e i primi anni di promesse, l’ultimo è stato, per Giorgia Meloni, l’anno dei bilanci e delle sfide più complesse. In questa puntata speciale di Piazzapulita, la squadra di Corrado Formigli ripercorrerà, attraverso diversi reportage, l’ anno più difficile: quello delle tensioni internazionali, della rottura con Trump, delle ombre nere che si allungano sul Governo, dell’ emergere del generale Vannacci e della cocente sconfitta al referendum costituzionale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - ‘Nero a metà’ è il nuovo speciale di Piazzapulita sul Governo Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alone support family,only die end,reborn to tycoon,reject they!sexy CEO fall for him.

Notizie e thread social correlati

La previsione di Sallusti, perché secondo lui il Governo Meloni potrebbe cadere a metà aprile 2027Un commentatore ha previsto che il Governo attuale potrebbe cadere a metà aprile 2027.

Piazzapulita, stasera lo speciale L’Amico AmericanoStasera su La7 va in onda uno speciale di Piazzapulita intitolato L’Amico Americano.

Governo Meloni, la premier dopo il vertice Nato: Rapporto con Trump? Non mi pento. Campo largo a Napoli: Uniti alle elezioni: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il vertice Nato di Ankara: Giorgia Meloni dice che non si pente di aver puntato sul rapporto ... fanpage.it

Crescita asfittica e riforme al palo: ma il governo Meloni è il secondo più longevo dal dopoguerraGiorgia Meloni fa la ruota: Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Ci deve essere un qualche incantesimo che afferra gli inquilini di ... repubblica.it