Moviola Francia Marocco | gli episodi dubbi del match diretto da Facundo Tello

Nel match tra Francia e Marocco diretto da Facundo Tello, sono stati segnalati alcuni episodi controversi visionati attraverso la moviola. Nessun giocatore della Juventus è arrivato ai quarti di finale dei Mondiali, un risultato che non si verificava da 24 anni. Daley Blind ha firmato un contratto di un anno con un club olandese, mentre Weghorst ha lasciato l’Ajax per trasferirsi al Twente.

Nessun giocatore della Juventus ai quarti dei Mondiali! Sorpresa o delusione? Non accadeva da 24 anni – VIDEO di Marco Baridon Ajax, clamoroso ritorno! Daley Blind firma per una stagione e ritrova Míchel Weghorst dice addio all’Ajax, è ufficiale: l’attaccante olandese riparte dal Twente. Quale eredità ha lasciato ai Lancieri Italia 2006-2026: chi sarebbero oggi i convocati seguendo i club dei campioni del mondo? Dal Mondiale 2006 alla Nazionale italiana del 2026 Nessun giocatore della Juventus ai quarti dei Mondiali! Sorpresa o delusione? Non accadeva da 24 anni – VIDEO di Marco Baridon Nessun giocatore della Juventus ai quarti dei Mondiali!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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