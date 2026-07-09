Durante le ultime settimane, il pilota di MotoGP ha subito una perdita superiore ai 40 punti in classifica a causa di problemi tecnici. Ha inoltre dichiarato che il pilota avversario non presenta punti deboli al Sachsenring. Tra eventi personali e professionali, ha annunciato di essere diventato padre e di aver partecipato alla World Ducati Week a Misano, prima di passare in Aprilia alla fine dell’anno. La pausa tra il GP d’Olanda e quello di Germania è stata caratterizzata da diversi cambiamenti.

La pausa di due settimane tra il GP d’Olanda ed il GP di Germania è stata piuttosto movimentata per Francesco Bagnaia, che ha vissuto l’emozione di diventare papà per la prima volta disputando poi a Misano la sua ultima World Ducati Week in attesa di trasferirsi in Aprilia a fine anno. Pecco arriva dunque alla vigilia del Sachsenring con l’obiettivo di voltare pagina dopo il ritiro di Assen per un problema tecnico, nel tentativo di rimanere in lotta per il Mondiale MotoGP 2026. “ Sicuramente l’arrivo di mio figlio è qualcosa che sovrasta qualsiasi altra cosa, però vedere l’affetto dei fan Ducati al WDW è stato incredibile. Non mi immaginavo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho perso più di 40 punti per problemi tecnici. Marquez non ha punti deboli al Sachsenring”

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MotoGP, GP d'Olanda: ritiro per Bagnaia per un problema tecnico alla sua Ducati

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