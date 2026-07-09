Mondiali quale sarà la finale? Vota il sondaggio

Stasera si gioca la partita tra Francia e Marocco, aprendo i quarti di finale dei Mondiali. Sono otto le squadre ancora in corsa, tutte con l’obiettivo di arrivare in finale e vincere il torneo. La partita è prevista alle 22. La fase a eliminazione diretta prosegue con la speranza di conquistare la Coppa del Mondo il 19 luglio a New York.

Parte la volata finale dei Mondiali. Con Francia-Marocco in programma stasera (ore 22) scattano i quarti di finale della rassegna iridata. Otto le squadre ancora in corsa che sognano di alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Sei europee, una sudamericana e un’africana. C’è la squadra campione in carica, l’Argentina di Messi, quella sconfitta in finale quattro anni fa in Qatar, la Francia di Mbappé, ci sono le sorprese – la Norvegia di Haaland, la Svizzera e anche il Belgio – ma anche certezze come la Spagna campione d’Europa, il Marocco e l’Inghilterra che va a caccia di un trionfo che insegue da 60 anni.... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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