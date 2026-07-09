mondiali 2026 su municipio parigi la scritta paris avec les bleus

Parigi, 9 lug. (askanews) - Il Municipio di Parigi (Hotel de Ville) ha esposto sulla propria facciata due grandi striscioni con i colori della nazionale francese di calcio, "Les Bleus", in vista della partita contro il Marocco nei quarti di finale dei Mondiali del 2026 e la scritta "Paris avec les Bleus", per sostenere gli uomini di Didier Deschamps, che giovedì 9 luglio a Foxborough, nel Massachusetts, affronteranno una potenza emergente del calcio internazionale. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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