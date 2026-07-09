Mondiali 2026 quando si giocano i quarti di finale e quali partite vedere in chiaro sulla Rai | da Francia-Marocco ad Argentina-Svizzera il programma

Durante i Mondiali 2026, la Rai trasmetterà in diretta esclusiva 35 partite, tra cui i quarti di finale. Le partite visibili in chiaro includono Francia-Marocco e Argentina-Svizzera. La programmazione pre e post-partita offrirà approfondimenti e highlights di tutte le altre gare.

Sono trentacinque i match trasmessi dalla Rai in diretta esclusiva in chiaro, accompagnati da una programmazione di approfondimento pre e post-partita e highlights di tutte le altre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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