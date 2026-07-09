Stasera si disputano alcune partite dei Mondiali 2026, trasmesse su DAZN e Rai. La programmazione include incontri che si possono seguire in diretta televisiva. Le partite si svolgono in diverse sedi, con orari variabili. Gli spettatori possono accedere alla visione tramite le piattaforme televisive ufficiali. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle modalità di trasmissione o nelle squadre coinvolte. La copertura televisiva è disponibile secondo le consuete modalità di diffusione.

Mondiali 2026: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali. Chi gioca stasera e dove vedere le partite su DAZN e Rai. Guida alla diretta tv. Ecco la guida alla diretta tv delle partite di stasera dei Mondiali 2026. Chi gioca stasera e dove vedere le partite dei Mondiali FIFA tra DAZN e Rai. Finalmente ci siamo: la competizione calcistica più attesa è finalmente arrivata. A partire da queste sera, inizieranno i Mondiali in USA, Messico e Canada. Ci attendono tre settimane di passione: le giornate saranno scandite dalle prodezze dei grandi campioni che fanno parte delle varie spedizioni. In questo articolo facciamo chiarezza su dove vedere le partite dei mondiali, visto che non saranno trasmesse da un unico mittente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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