Mondiale 2026 | le partite del 9 luglio

Il 9 luglio si gioca la prima partita dei quarti di finale del Mondiale 2026. La gara deciderà quale squadra accederà alla semifinale e si svolge in una singola sfida, senza ritorno. La partita sarà l’unico incontro in programma in quella giornata, aprendo ufficialmente le fasi decisive del torneo. Tra le squadre in campo, una avanzerà verso le semifinali, l’altra sarà eliminata.

Il tabellone dei quarti si accende un giorno alla volta, e questo 9 luglio porta in scena un solo verdetto, il primo dei quattro che disegneranno la metà alta della semifinale. Dopo settimane di gironi, sedicesimi e ottavi ad altissima tensione, resta un incrocio che pesa come una diagonale intera del torneo: Francia contro Marocco, a Boston. Le altre tre teste di serie rimaste in corsa in questa parte del tabellone — Spagna, Portogallo, Stati Uniti e Belgio — si giocheranno il pass nei giorni successivi, ma è oggi che si scrive la prima pagina dei quarti. Francia-Marocco. Non è un accoppiamento casuale, è il crocevia che il tabellone aveva... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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