Moda Alessandro Legora porta in passerella Amazzonica

Da napoli.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Legora ha presentato la collezione intitolata «Amazzonica» in passerella. La sfilata ha mostrato abiti che mescolano divertimento, seduzione e uno stile distintivo, creando un’immagine di femminilità forte e affascinante. I vestiti si sono distinti per colori vivaci e linee audaci, con dettagli che richiamano un tema selvaggio e naturale. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

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La moda? Un gioco meraviglioso. Dove il divertimento, la seduzione, la capacità di flirtrare con uno stile identificativo sono elementi che si mescolano e danno vita ad una femminilità irresistibile. Parte da qui l'ispirazione della nuova collezione primavera estate 2027 di Alessandro Legora, «Amazzonica», che ruota intorno a tre temi: Potere, Gioco, Piacere. In passerella - presso lo showroom di Mariglianella dello stilista napoletano - creazioni di grande effetto e dalla decisa carica seduttiva. I colori della terra incontrano l'orange, il lino lascia spazio alla seta, il rosso incontra il nero e il bianco. I completi pijama in fantasie foulard cedono spazio, dopo il tramonto, ad abiti sottoveste di grande impatto. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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