moda alessandro legora porta in passerella amazzonica

Notizia in breve

Alessandro Legora ha presentato la collezione intitolata «Amazzonica» in passerella. La sfilata ha mostrato abiti che mescolano divertimento, seduzione e uno stile distintivo, creando un’immagine di femminilità forte e affascinante. I vestiti si sono distinti per colori vivaci e linee audaci, con dettagli che richiamano un tema selvaggio e naturale. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.