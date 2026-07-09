milano a palazzo reale arriva la mostra materie viventi

Milano, 09 lug. (askanews) - Una delle più grandi scultrici mondiali torna a casa. A Palazzo Reale a Milano ecco infatti "Materie Viventi", esposizione dell'artista meneghina Maria Cristina Carlini allestita dal 10 luglio al 30 agosto 2026 e realizzata in occasione di SUART 2026. Evento che comprende un convegno internazionale sulla sostenibilità dell'arte. L'esperienza è immersiva, totale. Un viaggio nella materia, naturale o di recupero, perchè questa rappresenta un organismo vivo, caldo, portatore di memoria. L'intervista a Maria Cristina Carlini, Scultrice: "spero che provi delle emozioni con queste materie perché... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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I Macchiaoli in una grande mostra al Palazzo Reale di Milano

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Temi più discussi: Le mostre da non perdere a luglio, tra festival di fotografia e sculture di nebbia; La scultura sostenibile di Maria Cristina Carlini a Palazzo Reale di Milano; Cultura. A Palazzo Reale apre la mostra Mario Raciti. Opere 1952-2025; Palazzo Reale, ‘I Macchiaioli’.

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