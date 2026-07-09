Milan implacabile sul mercato | chiuso Gila spuntano nuovi obiettivi
Il Milan ha completato l'acquisto di Gila, mentre nel frattempo ha manifestato interesse per altri giocatori. La società ha concluso due operazioni di mercato, nonostante le difficoltà incontrate nelle trattative e le criticità interne. Non sono stati comunicati dettagli sui nuovi obiettivi, ma si continua a lavorare sul mercato per potenziare la rosa. La squadra rimane molto attiva nelle trattative di mercato, nonostante le incertezze e le resistenze di alcuni possibili acquirenti.
Nonostante un inizio d’estate pieno di critiche e incertezze in casa rossonera, tra diversi “no” ricevuti da parte di possibili nuove figure dirigenziali e un ambiente già di per sé instabile, il Milan è attualmente la squadra italiana più coinvolta sul mercato e ha già chiuso due colpi fondamentali. Goncalo Ramos e Gila sono i primi due acquisti del mercato estivo, costando circa 100 milioni, ma la rosa è tutt’altro che completa e il Diavolo è già al lavoro per sistemarla. Inacio per completare la difesa. Se con l’arrivo di Mario Gila si è aggiunto un tassello chiave al reparto difensivo rossonero, per completarlo serve almeno un altro innesto di qualità. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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