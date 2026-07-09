Il Milan ha completato l'acquisto di Gila, mentre nel frattempo ha manifestato interesse per altri giocatori. La società ha concluso due operazioni di mercato, nonostante le difficoltà incontrate nelle trattative e le criticità interne. Non sono stati comunicati dettagli sui nuovi obiettivi, ma si continua a lavorare sul mercato per potenziare la rosa. La squadra rimane molto attiva nelle trattative di mercato, nonostante le incertezze e le resistenze di alcuni possibili acquirenti.

Nonostante un inizio d’estate pieno di critiche e incertezze in casa rossonera, tra diversi “no” ricevuti da parte di possibili nuove figure dirigenziali e un ambiente già di per sé instabile, il Milan è attualmente la squadra italiana più coinvolta sul mercato e ha già chiuso due colpi fondamentali. Goncalo Ramos e Gila sono i primi due acquisti del mercato estivo, costando circa 100 milioni, ma la rosa è tutt’altro che completa e il Diavolo è già al lavoro per sistemarla. Inacio per completare la difesa. Se con l’arrivo di Mario Gila si è aggiunto un tassello chiave al reparto difensivo rossonero, per completarlo serve almeno un altro innesto di qualità. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Milan, implacabile sul mercato: chiuso Gila, spuntano nuovi obiettivi

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