Mi si ferma il cuore Ilary Blasi racconta la sua paura più grande ed è quella che condividono tantissime mamme

Ilary Blasi ha raccontato di aver vissuto un momento di paura estrema, quando si è sentita come se il cuore si fosse fermato. La conduttrice ha condiviso questa esperienza, che molte mamme vivono in silenzio. Intanto, è tornata in tv per condurre Battiti Live, il festival musicale che da giovedì inizierà le sue serate, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Ilary Blasi è tornata protagonista dell’estate televisiva italiana con Battiti Live, il festival musicale che da giovedì accenderà le prime serate in compagnia di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Ma alla vigilia del debutto, la conduttrice romana ha scelto di mostrarsi sotto una luce diversa, più intima e vulnerabile, visto che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, giocando proprio sul tema dei “battiti” che dà il nome al programma, ha rivelato quali sono i momenti che le fanno davvero accelerare il cuore. Non è l’emozione del palco, né l’adrenalina della diretta televisiva, dato che a toglierle il sonno è qualcosa di molto più universale e profondamente umano: l’ansia di una madre che aspetta i figli adolescenti quando rientrano tardi la notte. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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