Mi hai rotto lo specchietto la polizia sventa un tentativo di truffa a Imperia | come funziona il raggiro

Da virgilio.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha arrestato un uomo a Imperia mentre tentava di mettere in atto la truffa dello specchietto ai danni di un automobilista. Durante l'intervento della Squadra Mobile, l'uomo è stato sorpreso mentre simulava un incidente per poi chiedere denaro. L’arresto è avvenuto per truffa aggravata.

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Un arresto per truffa aggravatam, questo il bilancio di un intervento della Squadra Mobile nel centro di Imperia, dove un uomo è stato sorpreso mentre metteva in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di un automobilista. L’episodio si è verificato il 3 luglio 2026, quando la vittima è stata indotta a credere di aver causato un danno a un veicolo e a consegnare una somma di denaro per evitare la procedura assicurativa. L'episodio a Imperia La dinamica della truffa Il tentativo di estorsione L'intervento della Polizia L'appello della Polizia e le raccomandazioni L’episodio a Imperia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è nata nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati predatori nel centro cittadino di Imperia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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