Venerdì 10 luglio in Veneto si conclude l'allerta caldo, con il ritorno di nuvole e temporali. La Protezione Civile regionale ha mantenuto l’allerta gialla per alcune zone il 9 luglio, a causa delle ondate di calore. La giornata segna il termine del periodo di massimo rischio legato alle alte temperature.

Ultima giornata di allarme caldo in Veneto. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha confermato anche per il 9 luglio lo stato di allerta gialla su alcune zone del territorio regionale per il rischio legato alle ondate di calore. La fase di disagio acuto è comunque destinata a concludersi a breve: per venerdì 10 luglio, le previsioni indicano infatti in tutta la regione un progressivo calo del disagio bio-climatico, che si attesterà su valori in prevalenza moderati. Non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento, a eccezione di un graduale aumento dell'instabilità meteorologica a partire dal pomeriggio e dalla serata di venerdì, in particolar modo sulle aree montane e sui rilievi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Meteo Veneto, le previsioni per venerdì 10 luglio: fine dell'allarme caldo, arrivano le nuvole e qualche temporale

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