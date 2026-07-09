Maxi profitto svolta dell' inchiesta sulle mascherine cinesi | Esclusivo

Notizia in breve

Durante la pandemia, un'azienda ha acquistato mascherine cinesi per un totale di 1,25 miliardi di euro. Un'indagine approfondita rivela che ci sono dettagli ancora non chiariti riguardo a questa operazione. Le autorità stanno esaminando le modalità di acquisto e la provenienza delle mascherine, senza ancora fornire spiegazioni ufficiali. La vicenda coinvolge diverse società e si concentra sui passaggi finanziari e logistici dell'acquisto. Nessuna conclusione è stata ancora comunicata ufficialmente.