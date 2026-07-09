In alcune zone della zona mare, sono stati installati cartelli che vietano l’uso di tacchi alti sui marciapiedi, sostituendoli con scarpe più basse. I divieti sono stati annunciati come misura di sicurezza, poiché marciapiedi e strade sono diventati percorsi per attività come il cross e per il passaggio di carrozzine. Gli anziani e le persone con disabilità rischiano di cadere o di incontrare difficoltà a causa di superfici sconnesse o affollate.

Prima o poi spunteranno sui marciapiedi di diverse strade della zona mare, e non solo, cartelli stradali con la scritta: vietato l’uso del tacco 12, usare solo ‘ballerine’. Per gli uomini sopra i 60 anni: usare solo ‘polacchine per contenere eventuali distorsioni alle caviglie’. Ma c’e poco da scherzare quando una residente della parrocchia di Cristo Re costretta a percorrere i marciapiedi di viale Vittoria, dice: "Mio marito è costretto a muoversi in carrozzina ma, come tante altre persone che vivono in questa zona, ogni giorno deve fare i conti con marciapiedi ormai completamente deformati dalle radici degli alberi. Lo stato del percorso pedonale è tale che ogni anno siamo costretti a sostituire una carrozzina perché viene danneggiata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marciapiedi, tacchi vietati. Al mare come piste da cross. Gli anziani sono a rischio ma anche le carrozzine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

In estate scoppia la voglia dei giochi da tavola in famiglia o tra gli amici: ecco una guida completa per divertirsi (e ci sono anche le carte a prova di mare)Durante l’estate, molte persone si riuniscono per giocare a giochi da tavola, sia in famiglia che tra amici.

RSA di lusso: anziani legati alle carrozzine e dignità negataIn alcune RSA di lusso, anziani sono costretti a rimanere legati alle carrozzine, nonostante le alte rette pagate.

Si parla di: Marciapiedi, tacchi vietati. Al mare come piste da cross. Gli anziani sono a rischio ma anche le carrozzine.

Marciapiedi, tacchi vietati. Al mare come piste da cross. Gli anziani sono a rischio ma anche le carrozzineNel quartiere di Cristo Re superfici ormai completamente deformate dalle radici degli alberi. I residenti protestano: Siamo al di là della decenza. ilrestodelcarlino.it

Dove possono circolare, perché sono vietati passeggeri e marciapiedi, cosa cambia con casco, contrassegno identificativo e Rc obbligatoria. Le regole per i monopattini elettriciErano in due su un monopattino elettrico, poco dopo la mezzanotte, a Milano. Davanti il conducente, 20 anni. Dietro l’amico di 18. Poi la collisione con un’auto guidata da una ragazza di 21 anni, i ... corriere.it