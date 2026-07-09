Manchester United | rivelata la posizione del nuovo stadio

Da justcalcio.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo stadio del Manchester United sorgerà a circa 350 metri dall’Old Trafford, secondo quanto confermato dalla società. La decisione di collocarlo in questa zona è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sul progetto. La posizione scelta si trova a breve distanza dal vecchio impianto storico, mantenendo così un collegamento diretto con il quartiere circostante.

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2026-07-09 10:39:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Manchester United ha confermato che il nuovo stadio proposto sarà costruito a circa 350 metri dall’Old Trafford. L’ubicazione precisa della sede da 100.000 posti non era ancora stata rivelata mentre i progettisti finalizzavano l’acquisizione del terreno adiacente e anche come si sarebbe adattato alla più ampia rigenerazione. Ma lo United ha annunciato giovedì come i vari aspetti dello sviluppo si integreranno. Una dichiarazione recita: “La nuova casa proposta dallo United si troverà nel cuore di un nuovo quartiere degli stadi, a circa 350 metri a nord-ovest dell’attuale stadio Old Trafford. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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