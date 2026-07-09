Un nuovo formaggio a basso contenuto di fosforo è stato sviluppato per le persone con malattia renale cronica. Questo prodotto mira a ridurre l’assunzione di fosforo, che di solito viene limitato in queste diete. La produzione passa dal laboratorio alla cucina, offrendo un’opzione più sicura per chi deve controllare l’apporto di questo minerale. La formulazione si concentra sulla riduzione del fosforo senza alterare troppo il sapore e la consistenza del formaggio.

Dal laboratorio alla cucina. Per le persone con malattia renale cronica il formaggio è spesso un alimento da limitare, per via dell’elevato contenuto di fosforo. Se i reni non funzionano bene, infatti, il fosforo si accumula nel sangue aumentando il rischio di complicanze cardiovascolari e contribuendo al peggioramento della malattia. Un problema che si può evitare con una golosa soluzione ad hoc. Il Policlinico di Bari – in particolare l’unità operativa di nefrologia diretta dal Loreto Gesualdo – è tra i centri italiani coinvolti in un progetto di ricerca finanziato nell’ambito del Pnrr dedicato allo sviluppo e alla sperimentazione di un formaggio speciale: un alimento funzionale destinato ai pazienti affetti da malattia renale cronica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malattia renale, ecco il formaggio a ridotto contenuto di fosforo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

9 Exotic Foods from Around the World That Could Kill You

Notizie e thread social correlati

Malattia renale cronica e declino cognitivo: al via progetto europeo con il Mario NegriÈ partito un progetto europeo chiamato MOMENTUM, finanziato con circa sei milioni di euro dal programma Horizon Europe Cluster Health.

“La malattia mi ha ridotto così”. Giovanni Allevi, confessione da brividi: tutti in lacrimeGiovanni Allevi ha annunciato di aver affrontato una malattia che lo ha fortemente indebolito.

Si parla di: Italia terza per finanziamenti assegnati dal bando ERC Proof of Concept 2026. Ecco i progetti in ambito life sciences.

Malattia renale, ecco il formaggio a ridotto contenuto di fosforoI formaggi FriP sono stati sviluppati e brevettati porprio per i pazienti con malattia renale cronica ... lapresse.it

Giornata mondiale del rene: la malattia renale cronica è un'emergenza silenziosa che coinvolge anche il sistema nervosoL’appello della Prof.ssa Annalisa Noce (Tor Vergata): È un killer invisibile: entro il 2040 sarà la quinta causa di morte globale. L’infiammazione ad essa associata colpisce il sistema nervoso, ... ilmessaggero.it