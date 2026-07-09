L’artista ha condiviso un messaggio su un social network, scrivendo di una mano che si protende verso di lei e di un legame che definisce come la sua ragione di essere. Ha anche ricordato che la figlia non voleva essere vista come sua, ma in seguito le ha chiesto di scrivere una canzone insieme. La didascalia include riferimenti a abiti e a ciò che attira, senza approfondire ulteriori dettagli sulla relazione o sul contesto.

Si legge nella caption: «Una mano che si protende teneramente verso di me Tu sei la mia ragione di essere Ciò che voglio, o di come appaio Ciò che indosso Tutti i vestiti sulla mia schiena E ciò che attraggo». Lourdes prosegue poi parlando delle difficoltà: «So che hanno cercato di metterci alla prova Non sono poi così diversa, il tempo sta bussando alla mia porta Mi mostri la tua visione laser affilata come un rasoio Essere veramente coraggiosa ti farà sentire un po' diversa». Madre e figlia non hanno dichiarato apertamente quali siano stati i motivi del loro temporaneo allontanamento, ma Madonna ha spiegato in diverse interviste l'importanza del momento in cui Lourdes le ha proposto di riconciliarsi attraverso la musica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Madonna: «Lourdes non voleva essere vista come mia figlia. Poi mi ha chiesto di scrivere una canzone insieme»

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