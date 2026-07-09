Lui e Angela Taccia… Garlasco cosa si scopre su Andrea Sempio e il suo avvocato

Nel corso delle indagini è emerso che l’avvocato di Andrea Sempio, coinvolto nel caso, ha avuto incontri con una persona di nome Angela Taccia. Questi incontri sono stati registrati e fanno parte delle verifiche in corso. La procura ha analizzato i dettagli di questi incontri, senza che siano stati ancora contestati reati o ipotesi specifiche. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini ancora in svolgimento.

La nuova fase dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi continua a riportare alla luce dettagli che, pur non avendo un valore processuale diretto, contribuiscono a rendere ancora più complesso il quadro umano che ruota attorno al caso di Garlasco. Oltre agli sviluppi investigativi, infatti, l’attenzione si concentra anche sui rapporti personali tra i protagonisti di una vicenda che, a quasi vent’anni dai fatti, continua ad alimentare il dibattito pubblico. Tra gli elementi che hanno suscitato maggiore curiosità c’è quello relativo a una professionista entrata a far parte del collegio difensivo dell’attuale indagato. Non si tratta soltanto di una scelta legale, ma di una decisione che affonda le radici in una conoscenza di lunga data, nata ben prima che il nome di quella compagnia di giovani finisse sulle pagine di cronaca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, la madre di Sempio: «Non si può escludere che Stasi sia innocente»

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Angela Epifani (@AngelaEpif30900) / Posts / X x.com

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