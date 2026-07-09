L’ufficialità Consiglio Lega B Eletto Carlo Rivetti

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlo Rivetti è stato ufficialmente eletto come nuovo membro del consiglio direttivo della Lega B durante una riunione tenutasi ieri a Milano. L’elezione si è svolta nella sede di via Rossellini, con il nuovo organismo chiamato a gestire le prossime sfide del campionato di Serie B. L’incarico assegnato a Rivetti si inserisce in un contesto di cambiamenti e responsabilità per il consiglio, che dovrà affrontare diverse questioni legate alla gestione del torneo.

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Carlo Rivetti (foto) è uno dei nuovi componenti del consiglio direttivo di Lega B eletto ieri a Milano nella sede di via Rossellini. Il compito che attende il nuovo organismo è impegnativo. La sfida è quella di trasformare le strutture di lega in una sorta di azienda calcio più efficiente e moderna. Rivetti, con il suo approccio pragmatico e la sua cifra stilistica inconfondibile, è chiamato a essere uno dei volti di questa transizione. Se il Modena è tornato a essere una piazza rispettata e ambiziosa, l’auspicio di molti addetti ai lavori è che possa infondere lo stesso spirito anche nelle stanze dei bottoni di via Rosellini. Per il calcio italiano, e per il Modena in particolare, inizia oggi un capitolo nuovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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